Johnny Depp vs. Amber Heard: claves para entender este caso

A escoger bando. Así se han puesto la cosas en Hollywood por estos días, y todo esto a cuenta del caso entre Johnny Depp y Amber Heard, la famosa expareja de actores que tuvieron un difícil divorcio, y que ahora están en los estrados judiciales de los Estados Unidos disputándose una millonaria demanda.

Abogados, actores, fans, entre otros miembros del espectro público, se han decidido jugarse su opinión por alguno de los dos famosos, y es que antes de estas demandas hubo quienes se fueron al bando de Depp, mientras que otros para el de la bella Heard, quien pudo seguir actuando; mientras que en el caso del famoso ‘Jack Sparrow’, la actuación está en el olvido.

El caso ha tomado tanta relevancia en el país norteamericano, que los estrados judiciales decidieron transmitir el juicio, mismo que ha generado un sin número de comentarios en las diferentes redes sociales, volviéndolo así, en uno de los más controversiales de los últimos tiempo.

Contexto

Tras un par de años de casados, Amber y Johnny decidieron darle punto final a una relación, que de fondo, parece haber sido muy traumática para los dos. Cuando se hizo efectivo el divorcio, ‘Mera’ en Aquaman, decidió demandar a Depp por supuesto maltrato, situación que se tornó negativa para el protagonista de Piratas del Caribe, pero que con el paso del tiempo, y con la llegada de este último juicio, las cosas podrían retomar su cause y voltearse a favor de él.

En su momento, ambos se acusaron de difamación, pero la defensa de Johnny presentó pruebas de infidelidad de la actriz, además de violencia doméstica, lo que tiene ahora el caso tomando otro tiene, el cual parecía desfavorable para el famoso actor, y ahora a la que se les estarían complicando las cosas es a la bella protagonista de la cinta ‘Paranoia’.

La prensa rosa y judicial de los Estados Unidos han revelado unas claves para entender este famoso caso, y acá les traemos un resumen de ellas:

El divorcio

Este se dio tras 15 meses de matrimonio y casi cuatro años de relación. La solicitud se dio por parte de Amber, quien aseguró en este momento que se daba por “abuso doméstico” por parte de Depp.

Soporté un abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny. Incluyendo agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él

El famoso artículo en de Washington Post

Heard, tras unos meses de estar divorciada, reveló en un texto al periódico capitalino Washington Post (WP), que ella se sentía como una representante en cuanto al abuso doméstico se trataba, situación que le había generado problemas en su trabajo, pues gracias a esto no encontraba dónde trabajar, ya que la industria, como ella misma aseguró: “protege a los hombres que cometen estos actos”.

El contraataque de Johnny Depp

Meses más tarde del artículo del WP, Johnny Depp demandó a Heard por difamación, por lo que pedía más de 50 millones de dólares, y ahí se inició un nuevo lío jurídico, el cual ya lleva 2 años. En este, también se habló de las maneras que utilizó Disney para dejar por fuera al actor de su papel en Piratas del Caribe, franquicia que al parecer tener en mente sacar una nueva cinta.

'The Sun'

En una suma constante de factores externos, el diario londinense The Sun acusó al actor de “golpeador de mujeres”, situación que generó el malestar de nuevo en el famoso, quien interpuso una nueva demanda, misma que perdió, porque para los jueces esto tenía cierta parte de verdad. Tras este artículo, ahora fue la productora Warner que lo dejó por fuera de los eventos de Animales fantásticos, película precuela de Harry Potter.

El “final”

Ahora volvemos a parte del inicio, pero en el que se espera sea el desenlace, pues Deep y Amber se enfrentan a la demanda que le hizo hace algunos años él a ella por difamación.

Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como muchos saben, estaré en Virginia enfrentándome a mi ex marido Johnny Depp en juicio. Johnny me demanda por un editorial de opinión que escribí en The Washington Post, en donde rememoraba mi experiencia de violencia y abuso doméstico.