Johnny Depp lanzará álbum musical tras su juicio contra Amber Heard

Johnny Depp fue uno de los nombres más buscados y sonados en los últimos meses, tras el largo juicio contra Amber Heard en el que salió victorioso el protagonistas de Piratas del Caribe, pues aunque el veredicto reveló que los dos se difamaron mutuamente, la que se llevó la peor parte fue la actriz, quien fue sentenciada a pagar 15 millones de dólares a su exesposo.

Este caso hizo que millones de personas dividieron su opinión entre apoyar la versión del actor y la de su exesposa, pues el actor había decidido denunciar a la que era su esposa por difamación, pues la actriz aseguraba que él la golpeaba y maltrataba psicológicamente.

Consecuencia de todos los meses en que se desarrolló este pleito, fue que ambos actores se alejaran de la actuación, en el caso de Johnny este proceso legal hizo que el actor se quedara quieto en su vida artística, pues durante estos largos meses el actor quedó inactivo, muestra de ello fue que, el actor no fue tenido en cuenta para la secuela de Piratas del Caribe, algo el actor expresó fue un duro golpe en su vida.

Por eso, recientemente se supo que el actor reactivará otra de sus pasiones, la música, algo que muy pocas personas conocían de él, pues siempre se ha visto a Johnny romperla con sus personajes en exitosas películas.

Jeff Beck y Johnny Depp lanzarán álbum de música

El actor y el guitarrista inglés Jeff Beck lanzarán un álbum titulado "18" el próximo mes de julio, un disco que principalmente que estará compuesto por covers, donde se destaca el sencillo “This is a song for miss hedy lamarr”, canción de autoría de Depp.

Es importante resaltar que el actor venía trabajando junto al guitarrista desde el 2019, pues habían logrado grabar varias canciones del próximo álbum.

Beck compartió recientemente su alegría por el lanzamiento del nuevo álbum, pues compartió la que será al parecer la portada de este, junto a un mensaje para sus seguidores.

El nuevo single de Jeff Beck y Johnny Depps "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr" ya disponible en todas las plataformas de streaming. ¡No te olvides de pre-ordenar su próximo álbum 18, que será lanzado el 15 de julio!

Cabe resaltar que Johnny siempre se ha caracterizado por ser un amante y seguidor del rock and roll, pues de ahí nace su pasión por la música. Algo que mostrará a sus millones de seguidores en esta nueva etapa en su vida.

No dejes de leer: Camille Vasquez, la abogada de origen colombiano que defendió a Johnny Depp

Mira aquí: Amber Heard no tendría cómo pagarle la indemnización a Johnny Depp