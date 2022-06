Johanna Fadul asegura sentirse vieja con su nuevo look

La talentosa actriz colombiana, Johanna Fadul, quien recientemente enamoró en las redes con unas fotos junto a su esposo Juanse Quintero, expresó una leve preocupación acerca de si se ve o no con más edad gracias a su nuevo corte de cabello.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 400 mil seguidores, la bella artista actoral comentó con sus seguidores que, aunque sí le gusta su nuevo corte de cabello, quería saber si ellos la ven un poco más vieja.

“Oiga, díganme una cosa… ¿Me veo más vieja con este corte o no? Yo siento que sí ¿Les gusta o no les gusta? Y… para los que no conocían, este es mi pelo, o sea… esta onda, así es mi pelo natural, sino que cuando estuve en Sin Senos, se me caga*** literal mi pelo, pero acá estoy recuperando otra vez mi onda y ¿Saben quién me lo cortó más? Véanlo… este hombre, cada vez que vengo acá a Miami hace sopa, panoc** y de todo conmigo, hace lo que se le da la gana con mi cabeza, pero tiene buen gusto” explicó la actriz mientras mostraba al estilista que brindó esta nueva propuesta de look.