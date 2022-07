Johanna Fadul posa de negro y muestra su lado más empoderado

Más de un suspiró provocó nuevamente Johanna Fadul en sus redes sociales, debido a los atractivas fotografía y videos que suele publicar en sus cuentas oficiales, esta vez lo hizo al posar con una lencería muy ceñida al cuerpo.

En su cuenta oficial de Instagram, la talentosa actriz posteó una fotografía en la que apare usando lencería negra en la parte de arriba, y abajo un ajustado pantalón negro que deja a la vista su torneada figura.

En la fotografía, Johanna Fadul posa de pie, mirando retadoramente el lente, mientras sus manos están arriba agarrándose de la base de una ventana luciendo su cabello rojo corto, suelto que la hace ver un poco más empoderada.

Y precisamente eso fue lo que la actriz de 36 años destacó en la publicación, pues al postear la instantánea le agregó un escrito en el que afirmó que su corte de cabello la hace sentir poderosa ya que aparte de acompañarla en sus diferentes etapas y que va con su personalidad, lo puede cambiar sin dañarlo debido a que se lo cuida mucho.

“Mi cabello me hace sentir poderosa va con mi personalidad, con mis etapas. Puedo cambiarlo de color cada vez que quiera porque lo cuido y lo mimo, así mismo como le exijo. ¿Cuál ha sido el color o corte de cabello que siempre has querido tener y no te atreves?”, escribió Johanna Fadul agregándole la pregunta para interactuar un poco con ellos.