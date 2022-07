“Se quedaron en la época de la esclavitud”, Johanna Fadul recibe multa en México

La actriz Johanna Fadul narró el desafortunado momento que vivió en México luego de sacar a pasear a sus perras por el lugar donde vive.

Recordemos que, la bogotana confesó hace algunas semanas que se fue a vivir a dicho país junto a su esposo, el cantante Juanse Quintero, debido a que están trabajando en nuevos proyectos, por los que debían radicarse allí.

Poco a poco ha ido compartiendo con sus fanáticos cómo ha sido su experiencia viviendo en dicho país y los cambios que ha experimentado tras irse de su natal Colombia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones y medio de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías junto a sus dos mascotas.

Con dichas instantáneas aprovechó para revelar que recibió una multa luego de que sacara a pasear a sus perras sin collar, algo que está prohibido en aquel país.

Tras el suceso, no tardó en expresar su desacuerdo e hizo un llamado a los mexicanos a evolucionar con sus normas.

“Soy demasiado feliz.

Soy bendecida, afortunada y … completen la frase jajajajaj

Pero algo q me tiene ATERRADA de aquí de MEXICO es lo RETRÓGRADOS q son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS SIN CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada q se le parezca y x salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos (1.025.000 colombianos o 248 dólares) para q me entiendan. Unas perritas que son demasiado educadas y bien portadas.

Conclusión 1. Adaptarme a las normas del país y 2. Eyyy señores mexicanos ya es hora de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales”, escribió en la descripción de la publicación.