Así sorprendió Johan López a Cintia Cossio tras cumplir seis años de casados

Los influenciadores Cintia Cossio y Johan López celebraron de una manera muy romántica sus seis años de casados.

El encargado de revelar la sorpresa fue López, quien lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores.

En las imágenes mostró que decidió llevar a la joven a un glamping, quien pensó que la iba a llevar a un hotel.

Detalló lo agradecido que quedó con la elección del lugar, pues consideró que todo estaba muy “hermoso”.

Mientras enseñaba el lugar, no faltó Cintia haciendo un curioso gesto, con el que le sacó risas a él a varios de sus seguidores.

“Pero muchachos me esforcé para conseguir esto, la verdad. Cintia se imaginó que yo iba a rentar la habitación de un hotel pa c*** y ya ¿cierto que sí? Usted no se esperaba esto”, expresó entre risas, haciéndola reír a ella también.