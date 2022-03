Johan López, esposo de Cintia Cossio, cambió de look y así lo presumió

El influenciador Johan López, esposo de la creadora de contenido Cintia Cossio, decidió cambiar de look y lo presumió a sus miles de fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, el joven mostró su transformación.

Primero compartió una fotografía en medio del proceso, en la que confesó que había decidido lucir diferente.

Horas después lució el resultado, mostrando que dejó su tono negro natural atrás y optó por hacerse varios mechones de color rubio claro cenizo.

Según detalló, ese color ya se lo había puesto hace más de 10 años y si bien se sentía un poco “raro” había quedado totalmente satisfecho con el cambio.

“La última vez que me pinté el pelo así fue el día de mis grados en el colegio en el 2011. Me siento un poco extraño, pero me gustó, me veo diferente”, mencionó.