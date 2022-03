Se casa, Joey King se compromete con Steven Piet y presume el anillo

La actriz Joey King sorprendió a sus millones de fanáticos tras revelar su compromiso con el director de cine Steven Piet.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 19 millones de seguidores, la joven contó la inesperada noticia, revelando que dio el “sí, acepto” el pasado dos de febrero.

Con románticas fotografías del momento y mostrando su anillo, dedicó amorosas palabras.

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitar el aire de tus pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos llenos de alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta que tú. La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un verdadero sueño, así que hagámoslo”, escribió.