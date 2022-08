JLo sorprendió a Ben Affleck al cantarle durante la fiesta de su segunda boda

El pasado mes de julio Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al casarse en Las Vegas, Estados Unidos para posteriormente disfrutar de su luna de miel. Ahora la célebre pareja decidió casarse por segunda vez el pasado fin de semana en medio de una lujosa ceremonia realizada con a amigos cercanos y familiares.

Te puede interesar: Jennifer López y Ben Affleck se casaron por segunda vez

Esta nueva ceremonia duró tres días y se llevó a cabo en la finca de Ben Affleck, la cual tiene 35 hectáreas y está ubicada frente al mar en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Ahora, varios días después salió a la luz un tierno detalle que la cantante y actriz Jennifer López tuvo con su esposo Ben Affleck. Según se puede ver en un video difundido por TMZ, la hermosa mujer lleva a cabo, en compañía de sus damas de honor, esta presentación mientras que el actor se encuentra sentado en una silla rodeado de todos los invitados.

Sin embargo, y a pesar del hermoso detalle, Ben Affleck continúa con su cara de cansancio con la que se le ha venido sorprendiendo durante las últimas semanas. De hecho, varios internautas aseguran que esto es debido a la alta demanda de la actriz de obtener su atención la mayor parte de su tiempo.

LAS DIVERTIDAS REACCIONES DE LOS INTERNAUTAS

“Siempre cansado jajajajjaja me muero”, “Ella cantando, mientras él pensando: Hasta qué hra es esto?”, “Siempre cansado y ella cantándole “ you know I can’t get enough if you!!” Pobre hombre”, “y lo que le esperaba despues que se fuera todo el mundo”.

No dejes de leer: Jennifer López y Ben Affleck se separan tras llegar de su luna de miel