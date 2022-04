Luego de varios años, Jimmy Vásquez vuelve a celebrar su cumpleaños con su familia

El talentoso y reconocido actor cucuteño, Jimmy Vásquez, publicó varias fotos en su cuenta de Instagram, con más de 220 mil seguidores, en donde demuestra que, al llegar a su natal Cúcuta es imposible que sus seres queridos no le celebren la vida.

En la descripción del post, Jimmy se muestra feliz porque hace mucho tiempo no celebraba un cumpleaños y explicó que no fue a Cúcuta justamente por esa celebración.

“Por todo lo que ha pasado, no celebraba en realidad un cumpleaños desde hace cinco años... no tenía ninguna intención de festejar, ni tomar, ni compartir, ni departir con nadie que no fueran mis hijos. Pero llegué a Cúcuta a reuniones y sustentaciones de la maestría, y mi muérgana familia, los amigos (que en realidad son mis hermanos de vida), y mis compañeros de la UFPS; no me han dejado de celebrar” escribió el artista.