Jhonny Rivera reveló sus exigencias antes de dar un concierto

El cantante de música popular Jhonny Rivera se ha caracterizado a lo largo de los años por ser un artista relajado y poco complicado, por tal razón uno de sus seguidores se preguntó cuáles eran las exigencias que el artista solía tener antes de dar un concierto, pues es bien sabido que ellos tienen derecho a pedir diferentes comodidades que los hagan sentir bien antes de entrar al escenario.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Empecemos de cero’ realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para acercarse un poco más a sus seguidores y permitirles saber diferentes aspectos de su vida.

Allí, el artista recibió diversas preguntas relacionadas a su vida profesional, entre esas la que aquel joven le realizó: ¿Qué pides de comer o tomar en tus conciertos?”.

Ante esto, Rivera reveló que él no es anda exigente con ese tipo de cosas, pues en realidad no suele pedir comida. Lo que sí suele ordenar es un vaso con Whisky, pero con el único fin de calentar antes del show y para brindar con las personas por un nuevo show.

“De comer yo no pido nada, la verdad. De tomar Whiskycito, un Whiskycito para calentar y para brindar con la gente, pero yo no tomo la verdad. No tomo casi”, respondió el artista.

OTRAS PERGUNTAS RELACIONADAS A SUS SHOWS EN VIVO

Además de esto, el artista recibió un par de preguntas más relacionadas a los conciertos que suele tener, entre esas cuál ha sido la peor caída en escenario que ha tenido y si ha podido dormir últimamente debido a la gira que está realizando por estos días en diferentes partes de Colombia.

A la primera el artista respondió que “me he caído dos veces: una fue en Madrid, Cundinamarca. Y otra fue en Medellín, en una discoteca. Un fan se me colgó del cuello y forcejeó con los de seguridad y me tumbó”.

A la segunda respondió que “Anoche no dormí absolutamente nada. Me bajé de tarima en Melgar a las cuatro de la mañana y arranqué para Bogotá, y a las nueve tenía que estar de jurado (en un programa de televisión nacional) Y escasamente me alcancé a bañar y pasé derecho y aquí estoy”.

No dejes de leer: Jhonny Rivera "salió en pedazos" tras terminar su concierto en Melgar