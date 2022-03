Jhonny Rivera contó el accidente que sufrió el día que estrenó su lujosa moto

El cantante de música popular Jhonny Rivera hace pocos días celebró sus 50 años y compartió en las redes sociales el lujoso regalo que decidió comprarse para celebrar esta fecha tan especial.

Te puede interesar: Jhonny Rivera reveló cómo se prepara su hijo Andy Rivera antes de sus shows

El artista contó que desde hace años soñaba con tener una moto Ducati y agradeció a sus seguidores por el apoyo durante su carrera artística. “Todo lo que tengo, desde el cepillo de dientes en adelante se los debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes”, fueron las palabras de agradecimiento del cantante.

Más de 80 mil seguidores festejaron con Jhonny su nueva adquisición y se alegraron por el cumpleaños del intérprete de ‘Cómo le explico’, la canción en la que Aida Victoria Merlano se robó la atención en el video.

Desde ese día, no se supo más del lujoso regalo de cumpleaños. Hasta ahora que Jhonny reveló que ese mismo día sufrió un fuerte accidente cuando se dirigía a su finca en Pereira.

En la red social de Instagram, donde Jhonny tiene más de 5 millones de seguidores mostró algunos de los golpes que resultaron del accidente y confesó que no quería hablar del hecho por pena.

“Les quiero mostrar el morado que tengo, no fue cualquier cosa el accidente… yo la verdad no hablé mucho del accidente porque me daba pena, imagínese yo chicaneando con esa moto, me la entregan con bombos y platillos, arrancó y me estrelló, entonces yo dije se van a burlar de mí, pero fue muy grave… me pude haber matado”, fueron las primeras declaraciones en las redes sociales sobre el tema.