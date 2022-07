Jhonny Rivera reveló que aún no cumple su promesa a las madres de ‘El Buen Pastor’

El pasado martes 10 de mayo el cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera sorprendió a las internas de la cárcel de mujeres de Bogotá El Buen Pastor con un concierto privado como parte de la celebración del mes de las madres.

En esa ocasión el artista prometió a las internas llamar a sus madres para darles un saludo personalizado y cantarles parte de su famosa canción ‘Es mi madre’. Sin embargo, y a pesar de su buena voluntad, el cantante no ha podido finalizar esta tarea a raíz de sus compromisos profesionales, pues actualmente se encuentra por gira en Colombia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Tímido’ realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que varias personalizadas suelen utilizar para acercarse a sus seguidores. Allí, Rivera recibió una pregunta relacionada a esta promesa realizada hace casi tres meses atrás.

“¿Llamaste a todos los números que te dieron las mujeres de la cárcel?”, fue la pregunta que el artista recibió y a la que respondió con total sinceridad que “¿Puede creer que no he terminado? Eso parecían poquitos, pero eran montones. Cada rato hago por ahí cuatro o cinco, pero no he terminado. Es demasiado, y como hemos tenido tanto trabajo”.