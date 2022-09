"Tengo un problema familiar que me achanta", Jhonny Rivera se sinceró en redes

El pereirano Jhonny Rivera se ha consolidado como uno de los artistas de música popular más sonados y seguidos en Colombia en los últimos años, con una carrera artística de más de 19 años, el intérprete de "Tomando Cerveza"; "Empecemos de cero" y "Tu veneno" ha logrado llegar con su música a cientos de lugares.

Además de su gran reconocimiento por el tema musical, el artista ha migrado en los últimos años a las redes sociales, en donde ha logrado construir una sólida comunidad de más de tres millones de personas, especialmente en Instagram, en donde a diario comparte gran parte de sus proyectos personales y laborales.

Por eso, recientemente el cantante decidió revelarles a sus seguidores el motivo de su ausencia por estos días de las plataformas digitales, ya que, Jhonny es bastante activo compartiendo parte de su día a día y anécdotas.

El cantante salió a través de sus historias para acercarse con sus seguidores y explicarles que habían dos motivos que lo mantenían alejado de redes sociales, uno el más importante, era porque venía presentando una situación familiar que lo tenía según el bastante triste.

Mi gente ando un poco perdido por varias cosas, primero por un tema familiar que me achanta mucho.

Sin dar más detalles sobre esa situación familiar, el artista cuenta que otro de los motivos de su descanso de redes era por los moretones que tenía en su rostro tras la blefaroplastia a la que se sometió hace unas semanas.

Rivera expresó que los morados no se le han ido del todo debido a que no ha aguardado el reposo recomendado por estar haciendo múltiples actividades, entre esas, deprote, pues, el artista también inició un reto deportivo hace unos días junto a sus seguidores.

Otro de los motivos de mi ausencia es por la cirugía en mis ojos que me ha dejado estos morados que nada que se van, pero yo soy culpable porque voy al gimnasio y vuelven y se me revientan los vasitos, ya estaba súper bien pero ayer jugué fútbol y me volvieron a salir, pero estoy en un reto y tengo que cumplir.