Jhonny Rivera se presentó en El Buen Pastor para celebrar el mes de las madres

El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió una vez más a sus seguidores al revelar que este martes llevaría a cabo un concierto privado en la cárcel para mujeres El Buen Pastor con el fin de celebrar el mes de las madres con las mamás que se encuentran privadas de la libertad.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el artista se mostró minutos antes de entrar al reclusorio para comentarles a sus seguidores lo que estaba a punto de hacer y el por qué se quedaría sin su celular por un par de horas.

“Bueno, ya llegué aquí a la cárcel del Buen Pastor. Ahí el protocolo de la entrada es bien complicado y ahí me quedo sin celular un buen rato, pero les voy a mostrar videítos después. A ustedes les gusta que uno les comparta esta experiencia, que es una experiencia bonita, porque viene uno a alegrarles el momento, porque ellos están en una situación muy difícil, pero viene uno al menos a darles un momento de esparcimiento, que eso también es bueno, verlas sonreír, verlas disfrutar”.

Sin embargo, el artista confesó que a pesar de que busca que ellas se diviertan y olviden la difícil situación por la que están atravesando hay dos canciones que siempre las hace llorar: “Hay dos canciones que obviamente las hace llorar, porque ‘Es mi Madre’ y ‘Perdí mi libertad’, pero de resto gozan”.

Casi cinco horas después el intérprete de ‘Tímido’ reapareció en sus redes sociales para comentarle a sus cientos de seguidores que ya había realizado su labor y enseñó diversos regalos que había recibido por parte de las mujeres que se encontraban privadas de su libertad.

“Mi gente no soy un chamán, estoy lleno de regalos de las internar de la cárcel El Buen Pastor. Lo que viví hoy fue increíble, tengo unos videos hermosísimos que se los, no sé, más adelantico se los mostraré, pero lo que sí quiero contarles es que viví una experiencia maravillosa. Lloré, nuevo, de todo pasó. Inolvidable este día para mí de verdad. Muy lindo. Ya he ido varias veces, pero hoy fue un día más que especial”, manifestó el artista mientras enseñaba varias camándulas que había recibido por parte de las mujeres que se encontraban en el lugar.