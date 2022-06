En medio de lágrimas, Jhonny Rivera se despidió de uno de sus animalitos

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha demostrado en diversas ocasiones el gran amor que siente por los animalitos y más aún por aquellos que están bajo su cuidado, por lo que el despedirse de una de sus aves que llegó por voluntad propia a su finca fue bastante difícil para él.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de los tres millones de seguidores, el intérprete de “Tímido” se mostró bastante conmovido para compartir con los internautas que ‘Blue’, una guacamaya que había vivido en su finca por varios días, iba a ser entregada a especialistas dedicados a la protección y recuperación del medio ambiente, para que el ave pudiera regresas a su habitar natural rápidamente.

“Por aquí está Blue, que hoy se nos va. Tristemente les cuento que ya vinieron mis amigos de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), vinieron por Blue. Bueno, y me da mucho pesar, porque obviamente me encariñé con ella, pero me da alegría también porque Blue va a estar en un sitio con todas las condiciones adecuadas para que esté bien. Mejor dicho, les voy a estar contando todo este proceso, porque ya se nos despide Blue”, comentó el cantante de música popular mientras enseñaba al ave junto a su casita de madera, la cual adecuó en uno de sus balcones para que pudiera estar cómoda durante su estadía.