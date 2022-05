Jhonny Rivera reveló lo que siente al cantar en una cárcel

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular que más ama realizar labores sociales por medio de su talento, pues así lo ha demostrado por medio de sus redes sociales.

Pues una de las labores que más lo llenan como persona es el realizar diversas presentaciones musicales en los centros penitenciarios de Bogotá. De hecho, durante el mes de las madres que se celebra cada año durante el mes de mayo, el artista realizó un concierto en la cárcel de mujeres ‘El Buen Pastor’ para brindarles un agradable momento a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad.

En aquella ocasión, Jhonny decidió llevar su labor social más allá a tal punto de ofrecerse para enviar un saludo personalizado y una pequeña serenata de su canción conmemorativa del Día de las Madres a las mamás de las reclusas por medio de una llamada.

“Voy a ponerme a hacer llamadas a todos los familiares de todas, y vea, no va a quedar una sola persona que no va a recibir la llamada”, expresó en aquella ocasión.

Ahora, varias semanas después, por medio de una dinámica de preguntas realizada a través de sus historias de Instagram, el cantante recibió una pregunta relacionada a su labor social en las cárceles.

Además de esto, el cantante reveló si cobraba o no por llevar a cabo estas presentaciones en este tipo de centros carcelarios ya que suele hacerlo constantemente.

“¿Tú cobras cuando cantas en las cárceles o es una obra social don Jhonny?” Ante esta pregunta el cantante respondió que “No, ni un solo peso. Ni siquiera viáticos. No, no, eso no lo podrían pagar, no. Eso es algo como que a mí me va bien y siento que debo hacerlo”.