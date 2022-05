Jhonny Rivera reveló el regalo que le dio a Yeferson Cossio en su cumpleaños

Jhonny Rivera, el cantante de música popular, realizó nuevamente una dinámica de preguntas por medio de las redes sociales en donde compartió varios detalles de su vida privada y actividades que había realizado recientemente.

Te puede interesar: Jhonny Rivera compartió video de su presentación en El Buen Pastor

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el artista decidió activar la herramienta de preguntas que ofrece la red social para charlar un poco con sus seguidores y permitirle preguntar sobre diversos temas de su interés.

UNA DINÁMICA BASTANTE JUGOSA

En esta ocasión, las preguntas que el cantante recibió estuvieron enfocadas en varios acontecimientos que han pasado durante estos últimos días, como por ejemplo, su más reciente competencia con el deportista Mateo Carvajal, el regalo que le había dado al influenciador Yeferson Cossio por su cumpleaños, el avance con las llamadas a las madres de las reclusas de El Buen Pastor o la más reciente polémica entre Pipe Bueno y Alzate.

¿QUÉ PASÓ CON LA COMPETENCIA DE MATEO?

“Él se asustó. Me escribió disque: No, Jhonny, yo le di mucha ventaja, yo no soy capaz y… Lo asusté. Es que cualquiera se asusta, lo entiendo Mateo”.

¿DE QUÉ SE TRATA EL REGALO QUE LE DISTE A COSSIO?

“Ustedes lo conocen. A él le encanta la labor social, a mí también. Me pareció chévere decirle: Bueno, coja una presentación mía y disponga de ella. Haga la labor social que se le ocurra, lo que se le venga en mente, y tiene muchas cosas en mente”

¿CÓMO LE HA IDO CON LAS LLAMADAS (A LAS MADRES DE EL BUEN PASTOR)?

Bueno, estoy llegando a la mitad. Es un trabajo bastante dispendioso, pero prometí hacerlo y lo voy a hacer, pero pues aquí en los viajes no, porque yo tengo un teléfono solo para eso. El jueves llego a mi casa y sigo”.

¿TE INVITARON A LA BODA DE JESSI?

“Sí, me invitó ufff, hace mucho tiempo. Hace bastante, yo creo que no conocía a Paola ni siquiera él cuando me invitó, peor no podía porque tenía dos shows el 14. Me hubiera encantado”.

¿QUÉ OPINA DE LO QUE PASÓ CON PIPE BUENO Y ALZATE?

“Yo esperando los tiestazos ahí, los cocazos, cuando salen con esto hombre… Mentiras, no, no, no, una estrategia super ganadora. Buenísima la estrategia. Bueno, aunque yo sospechaba”.

Finalmente, el artista decidió pronunciarse frente a un consejo que le pidió uno seguidores que estaba iniciando en su carrera musical. Sin embargo, no pudo darle uno en específico ya que, desde su experiencia, es algo más complejo que dar un simple consejo.

No dejes de leer: Jhonny Rivera sorprendió con lindo gesto para las mujeres de El Buen Pastor