Jhonny Rivera reveló si su repertorio en los conciertos es improvisado

Aunque el cantante de música popular Jhonny Rivera se encuentra actualmente de gira por Europa no ha descuidado a sus seguidores en las redes sociales, pues desde que subió al avión no ha dejado de subir contenido para mantenerlos informados sobre cada paso que da.

De hecho, el artista aprovecha el poco tiempo que le queda libre para charlar con sus seguidores por medio de la herramienta de preguntas que ofrece la red social Instagram. En su más reciente dinámica, el intérprete de ‘El mujeriego’ recibió varias preguntas relacionadas a sus conciertos, tal vez porque en estos momentos se encuentra en su más reciente gira musical.

Una de las primeras preguntas que el cantante respondió estuvo relacionada a la lista de canciones que por lo general los artistas establecen para llevar a cabo sus conciertos.

“¿Preparas una lista de canciones para los conciertos o solo improvisas?”, fue la pregunta que el cantante recibió y a la que respondió que “las primeras cuatro canciones siempre me voy una tras otra programado, pero después me agarro a improvisar, porque dependiendo donde esté, por ejemplo, en Nariño gusta un show, en Bogotá gusta otro…”

Otra de las preguntas que recibió fue directamente sobre el por qué se niega a cantar una de sus canciones más exitosas en los diferentes conciertos, a pesar de que su público se la pida en repetidas ocasiones.

“Jhonny por qué siempre ignora cuándo le pedimos en los conciertos “No hay por qué esperar”?, le preguntó uno de los seguidores.

La respuesta del cantante fue totalmente acertada, pues muchos creerían que simplemente no está dentro de su repertorio para ese show en específico, pero al tener en cuenta que en su historia anterior aclaró que por lo general este era improvisado, no habría tenido sentido.

“Porque es una canción muy triste y si tú has visto los conciertos míos son muy alegres. Yo trato de que el público esté arriba y ‘No hay por qué esperar’ yo siento que no es en un concierto donde yo la cante. No es hay (…) Se cantaría en un evento privado”.