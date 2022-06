Jhonny Rivera reveló cuál ha sido su sueño frustrado

El cantante de música popular Jhonny Rivera se ha caracterizado por ser uno de los artistas del pueblo, por su buen corazón y su cercanía a sus seguidores que constantemente intenta hacer sentir como parte de la familia.

El artista recientemente reveló a sus cientos de seguidores cuál ha sido su sueño frustrado, pues no siempre soñó con convertirse en musico profesional, sino que hubo una profesión entre la mira.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el interprete de ‘Tímido’ realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para interactuar con sus fans y charlar sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

Allí uno de sus seguidores le preguntó si él, al igual que muchos colombianos, tenía un sueño frustrado que nunca pudo cumplir por cuestiones de la vida, y a lo que Jhonny Rivera respondió sin ningún problema.

De hecho, Rivera aseguró que en la actualidad veía imposible cumplirlo debido a su avanzada edad. Sin embargo, muchos estamos de acuerdo en que esto aún podría ser posible, pues existen un sinfín de papeles que se podrían ajustar a su perfil.

“La verdad, a mí me gusta la actuación, pero ya, ya no me da la edad para ser actor, pero sí, me hubiera gustado haber trabajado en una novela o en una película. Me hubiera gustado”, manifestó el cantante.