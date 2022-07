Jhonny Rivera envió contundente mensaje a fan que lo acusó de robar canciones

El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió hace unas semanas a sus seguidores al lanzar su exitoso tema música “Mi decisión” junto al cantante Sebastián Ayala, luego de que el joven lo buscara semanas atrás para pedirle esta colaboración.

Sin embargo, esta también le trajo varios problemas, pues decenas de internautas y seguidores de Ayala aseguraron que el cantante había robado el tema musical del joven. Ante esto, y cansado de estas críticas sin fundamentos, el artista decidió realizar un ‘En Vivo’ para aclarar el tema y limpiar su nombre de aquellas falsas acusaciones.

El cantante de música popular quiso dar un contexto de cómo es su día a día en su finca en Pereira, pues según reveló, casi todos los días llegan personas a su propiedad para pedirle ayuda. Este fue el caso de Sebastián Ayala, quien llegó al lugar para enseñarle a Jhonny una de sus canciones y que, aunque al primer intento no fue posible, logró tener contacto con Rivera quien finalmente accedió a grabar el tema musical.

“Grabamos la canción, grabamos el video y yo empecé a pensar: la gente me va a ver a mí como un aprovechado, porque esa canción ya le estaba sonando en el cauca. Ahora la gente dirá: se le robó la cancioncita al pelao… Pues preciso, ahí tengo un montón de gente atacándome, cuando él fue el que me buscó a mí y cuando hice las formas de manera muy transparente”, contó en aquella ocasión.

INTERNAUTA ACUSÓ A JHONNY RIVERA DE ROBAR EL TEMA MUSICAL DE SEBASTIÁN AYALA

Ahora, varias semanas después de haber aclarado todo este asunto, el cantante continúa siendo criticado por algunos seguidores de Ayala.

Recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, el artista realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social para charlar con sus seguidores, pero allí recibió un comentario que no pudo evitar responder. Resulta que un internauta le preguntó si seguiría robando canciones a artistas pequeño para lograr su éxito.

“¿Volverías a robarte otra canción con todo lo que ha pasado?”, fue la pregunta que el artista recibió y a la que contestó que: “si yo me robo otra canción y otro muchacho progresa y saca adelante a su familia y al menos del mes ya tiene buseta y carro, y me lo agradece todos los días como Sebastián… Yo sí me robaría otra. No, otras dos”.

No dejes de leer: Jhonny Rivera logra que tema con Sebastián Ayala esté en tendencia a nivel mundial