Jhonny Rivera envió un mensaje de tolerancia al ver las travesuras de su mascota

El cantante de música popular Jhonny Rivera enterneció las redes al enseñar una serie de videos en las que pretendía solucionar el mal comportamiento de su perrita por medio del dialogo, pues aseguró que ellos también entienden lo que está mal.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el artista dejó ver una profunda conversación que tuvo con su mascota debido a que esta le había ensuciado uno de sus pantalones blancos al intentar saludarlo.

“Charlemos haber, venga le explico. Cuando yo esté cachaco. Venga, páreme bolas, ¡Atención! Cuando yo esté cachaco me hace el favor, si usted ve que el día anterior llovió no venga con las patas sucias a enmugrarme el pantalón y la camisa”, dice el cantante mientras enfoca el rostro de su perrita.

Sin embargo, el canino parece no ponerle atención y en repetidas ocasiones corre su carita para que no la enfoquen más. Aun así, el cantante da por hecho que sí le puso atención y que efectivamente entendió que no debía acercarse con las patitas sucias cuando estuviera bien vestido.

“Estamos es hablando, es que las cosas son dialogadas… Parece que lo entendió perfecto, porque miren que agachó la cabeza”.

Posterior a esto, el artista enseña cómo quedó su pantalón e invitó a que todo aquel que tuviera una mascota sea tolerante con sus travesuras y dialoguen con ellos antes de regañarlos.

“Es muy importante el diálogo con sus hijos (haciendo referencia a las mascotas) para que eviten situaciones como esta. Si ven, pero si ustedes le explican; miren, esto no está bien, entonces así ellos lo entienden”.

