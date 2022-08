Jhonny Rivera reveló los riesgos de la cirugía de su caballo rescatado

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera, quien ha demostrado en diversas ocasiones el gran amor que siente hacia los animales, reveló que su caballo rescatado al que llamó Valentino tendrá que ser sometido a una cirugía para corregir una de sus patas fracturadas y mencionó los riesgos que esta tiene debido a la complejidad de su proceso.

Recordemos que días atrás, el artista se conmovió al ver a un caballo con la pata quebrada cuando se dirigía hacia una presentación, por lo que se dio a la tarea de encontrar al dueño para ofrecerle una suma del dinero por el animal y llevarlo a su finca. Sin embargo, para su sorpresa, la persona decidió regalárselo sin recibir nada a cambio.

Desde entonces el intérprete de “Tímido” ha hecho todo lo posible para que el caballo se recupere de la mejor manera y vuelva a tener su pata fracturada completamente derecha, pues según reveló, Valentino habría cicatrizado su hueso de forma incorrecta al no tener una atención veterinaria en su momento.

El artista explicó que esta cirugía, la cual durará seis horas, tiene un alto riesgo de muerte, por lo que Valentino podría perder su vida. Además, reveló que si el caballo lograba sobrevivir debía pasar mínimo un mes hospitalizado o de lo contrario la cirugía se podría dañar.

“Bueno, me reuní con el Doctor Salomón, que es la persona que me ha estado colaborando con el tema de la cirugía de Valentino y hoy hicimos una junta médica con el cirujano, la persona que nos va a colaborar con esta operación y él me hace ver los riesgos que tiene esta cirugía, son seis horas de cirugía. Hay que fracturar el hueso, fracturarlo completamente, colocar unas platinas y la recuperación demora, como barato, un mes hospitalizado, porque si él se para pues inmediatamente va a dañarse la cirugía, entonces tienen que sedarlo por mucho tiempo, en fin.