Jhonny Rivera compartió divertida anécdota de su más reciente dinámica

El cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió el pasado martes 10 de mayo a los internautas al revelar que llevaría a cabo un concierto privado en la cárcel para mujeres El Buen Pastor con el fin de celebrar el mes de las madres con las mamás que se encuentran privadas de la libertad.

Tiempo después, el artista dio a conocer que durante su estadía en el lugar se ofreció a llamar a las madres de las mujeres que se encontraban allí, completando así 206 llamadas en total, las cuales se encuentra realizando aún.

“Yo les dije: si quieren me regalan un papelito con el nombre de la mamá y el teléfono y yo después las saludo en su nombre, ¡Qué he dicho yo! Miren… Miren esto”.

Hace un par de horas, Rivera reveló que apenas llevaba cerca de cincuenta llamadas, de las cuales unas habían sido bastante conmovedoras para él, a tal punto de hacerlo llorar, pero también contó una conmovedora anécdota de esta linda experiencia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Es mi madre’ apareció nuevamente para comentarle a sus seguidores cómo iba la dinámica del Día de la Madre que le había prometido a las mujeres del Buen Pastor y aprovechó para comentar parte de su experiencia en esta labor.

“Les quería contar una cosa muy simpática que me pasa con las llamadas que estoy haciendo. A ver, es que la que está en la cárcel quiere que la mamá reciba esa llamada y mi canción de sorpresa entonces yo llego y como: Buenas, ¿Cómo está, doña Marta? Le habla Jhonny Rivera. ¡¿Jhonny Rivera?! ¿Cómo así que Jhonny Rivera?... No me creen. Claro, es raro para una persona que Jhonny Rivera la llame, entonces yo trato de convencerla, pero hay personas que me cuelgan. Piensan que es una broma o que los vamos a robar, o quién sabe qué (risas) me está pasando mucho eso. Entonces hay otras personas que se quedan charlando muy amables. Hay conoce uno muchas personalidades”.