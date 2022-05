Jhonny Rivera respondió a seguidores que le pidieron llamar a sus mamás

El cantante de música popular Jhonny Rivera reveló hace unos días que llevaría a cabo una presentación en la cárcel de mujeres El Buen Pastor para celebrar el Día de la Madre y compartir un momento de esparcimiento con ellas.

Y aunque este fue un hermoso gesto por parte del artista, lo que más llamó la atención por parte de los internautas es que un par de horas después de llevar a cabo esta actividad en el reclusorio, el cantante dio a conocer que durante su estadía en el lugar se ofreció a llamar a las madres de las mujeres que se encontraban allí, completando así 206 llamadas en total, las cuales se encuentra realizando aún.

De hecho, hace un par de horas, reveló que apenas llevaba cerca de cincuenta llamadas, de las cuales unas habían sido bastante conmovedoras para él, a tal punto de hacerlo llorar. Claramente, este acto ocasionó que varios de sus seguidores se comunicaran con él por medio de un mensaje directo en Instagram para pedirle que también llamara a sus madres.

Esto sorprendió al cantante, ya que esta dinámica solo había sido creada para las mujeres que se encontraban privadas de la libertad.

“Miren, no estoy enojado, no. Pero sí les quiero hacer ver algo. No he salido de estas 206 llamadas, porque cada llamada me quita un minuto, dos minutos… A veces hasta más, ahora tengo el DM (mensaje directo) colapsado de gente pidiéndome que yo haga lo mismo, me tienen eso lleno de teléfonos y llenos de nombres de mamás con mensajes que pa’ que haga lo mismo. Miren póngale lógica, si no he salido de estas, ¿Cómo voy a hacer yo pa’ evacuar todo mi Instagram? No tengo cuándo acabar eso, no tengo cómo hacerlo”.