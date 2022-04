Jhonny Rivera defendió a empleada de aeropuerto.

El cantante de música popular Jhonny Rivera se encuentra viajando nuevamente para España por motivos laborales y durante su estadía en el aeropuerto presenció un acto contra una empleada del lugar que para él fue demasiado injusto.

A través de su cuenta oficial de Instagram el artista compartió un corto video contando lo que había sucedido minutos atrás y el por qué le parecía injusto que la mujer hubiera sido acusada ante los altos mandos de la aerolínea simplemente por hacer cumplir las normas del lugar.

Según relató Rivera, todo ocurrió en una de las salas VIP que ofrece una de las aerolíneas del lugar mientras hacía fila para pedir algo de comer y pasaba el tiempo para abordar su avión.

El cantante comentó que luego de presenciar aquel acto que a su juicio era demasiado injusto, decidió ir al caunter de la aerolínea para dar su testimonio de lo sucedido con el fin de que evitar que la mujer fuera sancionada simplemente por cumplir con su labor.

“Me fui hasta el caunter y les dije: miren yo presencié eso, yo no quiero que afecten a la pobre muchacha, porque realmente eso es injusto lo que está haciendo el señor. Me dijo: Sí, porque el ya se quejó ante los altos mandos (de la aerolínea) y eso es una, pues eso es delicado para ella. Hasta puede perder el puesto por una cosa completamente injusta y yo quiero que este video de pronto sirva para algo”.

El artista reveló además que había grabado al señor que había ocasionado toda esa situación, pero bromeó al decir que no lo subió a redes porque con todo el escándalo que armó hasta le hacía cerrar la cuenta de Instagram.

“Yo hasta grabé al señor jajaja , no lo subí porque no sé quién sea y si por una bobada de esas armo semejante problema , hasta me hace cerrar el Instagram jajaja”.