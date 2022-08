Jhonny Rivera conmueve invitando a guitarrista de Darío Gómez a un concierto

En las historias de su cuenta de Instagram con casi 3 millones de seguidores, el cantante colombiano de música popular, Jhonny Rivera, mostró el momento en el que el guitarrista de Darío Gómez, conocido como ´Pistolita’, subió a la tarima a tocar con él.

Cabe recordar que el martes 26 de julio el mundo de la música popular recibió la triste noticia de que el cantautor Darío Gómez había fallecido. Es por eso por lo que este acto resulta tan significativo para Jhonny Rivera, quien recientemente confesó por qué está alejado de las redes sociales, y para todos sus fans.

En el texto de sus historias, Jhonny describió el momento que estaba publicando: “Miren quién me acompañó hoy en tarima. Pistolita [emoji de carita con una lágrima]”

También resulta pertinente recordar que Jhonny les prometió a todos sus admiradores que en cada uno de sus conciertos interpretaría una canción de Darío como un homenaje a su legado.

La cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Rastreando famosos’ publicó el video de Jhonny con el guitarrista y varios usuarios de esta red social aprovecharon el post para dejar sus opiniones en los comentarios.

“Ya pistolita no lo hace por trabajo. A él le apasiona lo que hace. Y ese es su arte” comentó otra de las usuarias de esta plataforma digital.

“Ay pistolita cuánto vacío me imagino que quedó en tu corazón por el rey”.

“Apenas acaban de enterrar a Darío Gómez y ya esté se está quedando con su guitarrista. será que piensa que con el será el nuevo rey del despecho” escribió otra persona demostrando que no todas las opiniones son positivas.

“@jhonnyrivera debería contratar a PISTOLITA es un alma buena. Y buen músico no lo abandonen”.

“@jhonnyrivera el ser humano más noble que he conocido, no entiendo la gente porque lo critica, este hombre con esa humildad que maneja se merece lo mejor del mundo, y pistolita tan lindo y debe estar así ocupado en lo que le gusta para que no se sienta triste”.