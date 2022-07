Jhonny Rivera relató la dura experiencia que atraviesa por su fama

El cantante de música popular Jhonny Rivera se encuentra atravesando por una difícil situación que se salió de control luego de que su canción con el artista Sebastián Ayala fuera todo un éxito. Y es que, desde hace mucho tiempo, Rivera ha venido manifestando que varios de sus seguidores suelen ir hasta la puerta de su finca para exigirle que los ayuden.

El pasado lunes 25 de julio, el interprete de “Tímido” se manifestó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar una drástica decisión que había tomado a raíz de esto, y es que el cantante llegó a la conclusión, junto a su madre, que lo mejor era dejar de vivir en aquel lugar e instalarse en uno nuevo que sus seguidores desconocieran.

De hecho, Rivera confesó que esta decisión le daba muy duro debido a que ya se había acostumbrado a vivir en el lugar, y que además había invertido una gran parte de su dinero para realizar diversas remodelaciones que le permitieran estar cómodo tanto a él como a su mamá.

Una de estas fue el arreglo de la entrada de su casa que actualmente fue adecuada con un pequeño muelle con un estanque en el fondo que contiene diversos peces naranjas.

La noticia claramente tomó por sorpresa a los internautas, quienes bombardearon al cantante con preguntas al respecto. Por esto, Jhonny decidió pronunciarse una vez por medio de esta misma red social para comentarles una de las tantas historias con las que las personas han llegado al lugar.

Resulta que, durante su estadía en Estados Unidos, un hombre llegó hasta su finca para manifestar que hace pocos días había quedado en libertad y que no tenía en qué trabajar por lo que básicamente le exigía dinero para montar su propio negocio o de lo contrario él volvería a delinquir.

“El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan super agresivo (…) Bueno, y una vez llegó un tipo que vea… Una vez no, varias veces han llegado personas con ese mismo cuento. Que yo acabé de salir de la cárcel y que si no me soluciona un plante para mejorar mi vida que entonces que va a volver a delinquir y mejor dicho, como culpándome de que si yo no le monto un plante pa’ un negocio que él vuelve a la mala vida. Que él no quiere, pero que en mis manos está… Bueno, cosas así”, reveló el artista.