“Me siento atacado”, Jhonny Rivera confesó por qué está alejado de redes

El cantante de música popular Jhonny Rivera se ha consolidado como uno de los artistas del género popular más conocidos e importantes de Colombia, siendo uno de los máximos representantes y exponentes fuera de Colombia.

Sin embargo, debido a su gran reconocimiento ha tenido que enfrentar algunas situaciones incomodas para él y para su familia, pues el artista ha tenido que lidiar con algunos fanáticos que han querido sobrepasar su privacidad y han llegado hasta la puerta de su casa a exigirle que debe ayudarlos económicamente por obligación.

Por eso, el artista confesó hace unos días que había decidido vender su finca y buscar una nueva casa que no fuera conocida por las personas, para evitar problemas con su seguridad y tranquilidad.

Jhonny rivera se siente afectado por ataques injustos

El artista se había alejado de las redes en las últimas semanas, algo que, había generado ruido e incertidumbre en sus seguidores, pues Jhonny es una persona bastante activa en redes sociales, por eso, tras unos días de desconexión el artista quiso explicar por qué había tomado esa decisión.

Ustedes han notado que estoy un poquito disperso de las redes y no sé por qué no logró conectarme de nuevo otra vez, aunque hay varios motivos hay uno en especial que me afecta bastante y es que me ataquen injustamente.

La canción con Sebastián Ayala uno de los motivos

El artista hizo una colaboración hace dos meses junto al joven artista Sebastián Ayala y junto a su hijo Andy Rivera llamada "Mi Decisión"; canción que se ha posicionado como una de las más escuchadas en diferentes plataformas digitales, es el caso de YouTube en donde posee más de 50 millones de visualizaciones.

Aparte del gran éxito de la canción, algo que el artista recientemente celebró en sus redes, Jhonny expresó que han salido algunos comentarios mal intencionados en donde lo juzgaban de haberse aprovechado de Sebastián Ayala, autor original del sencillo musical, al habérsele robado la canción y haberse lucrado a costillas de él.

A mí me afectan esos ataques pendejos, como el de Sebastián Ayala que andan diciendo que yo me le robé la canción.

Su cambio de residencia ha despertado críticas

El artista expresó que varias personas habían tomado su desición de cambiarse de casa como algo personal, pues muchas personas le han tratado de no ser humilde por no recibir a sus fanáticos en su casa y ayudarlos. Sin embargo, aclaró que no se va por amenazas sino por buscar tranquilidad para él y para su familia,

Me juzgan por irme de mi finca a buscar tranquilidad para mi mamá y para mí.

Dicen que asistió al velorio de Darío Gómez por aparentar

El artista puntualizó que algo que le ha dolido más que todo, es que varias personas digan que él se ha querido aprovechar de la muerte de Darío Gómez, pues han llegado a decirle que solo se ha pronunciado al respecto y que asistió a su funeral solo por aparentar y para aumentar seguidores.

Yo ni si quiera saqué mi celular, la única historia que grabé fue cuando cantó el hermano de Darío Gómez, sí repostee una historia de Daniela cuando yo estaba cantando y otra más, pero yo estaba en lo que estaba.

