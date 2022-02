Jhonny Rivera celebró su cumpleaños con el lanzamiento de una nueva canción

El cantante de música popular Jhonny Rivera celebró muy feliz un año más de vida rodeado de familiares y amigos muy cercanos. El artista compartió en sus redes sociales cada uno de los regalos que recibió y los detalles que marcaron este maravilloso día.

No dejes de leer: Mateo Carvajal hizo divertido challenge de "novia" a Jhonny Rivera

En los stories de Instagram, donde tiene 2.7 millones de seguidores, Jhonny contó que su mamá lo invitó a almorzar a su lugar favorito por lo que el festejo empezó muy bien.

En el día de su cumpleaños, Jhonny decidió celebrar con el lanzamiento de ‘Cómo le explico’, donde se conoció la razón de su reciente cercanía con la guapísima Aida Victoria Merlano y sus picantes conversaciones; pues ella es la protagonista del video musical.

Además, el cantante aprovechó su día para revelar su verdadera edad pues aseguró que siempre le han puesto menos años, y es algo que no le importa ocultar.

“En Wikipedia, no sé quién llena eso, el caso es que me pusieron menos años de los que tengo… chévere que me pongan menos y dejé eso así…. Pero que bobada. hoy estoy cumpliendo años y hay una gran incógnita sobre mi edad, les voy a decir la verdad, yo estoy cumpliendo 50 años, la verdad no importa cuánto tenga porque me siento de 20, tengo salud, mucha energía y muchas ganas de vivir… la edad sólo es un número tengo 50, cómo la ven”, fue la confesión de Jhonny.