Jhonny Rivera cambió el nombre de su caballo rescatado tras criticas

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha demostrado en diversas ocasiones el gran amor que siente hacia los animales. Muestra de esto, es su gran finca en la que tiene un sinnúmero de animales a los que suele visitar constantemente para saber cómo se encuentran.

Días atrás, el artista se conmovió al ver a un caballo con la pata quebrada cuando se dirigía hacia una presentación, por lo que se dio a la tarea de encontrar al dueño para ofrecerle una suma del dinero por el animal y llevarlo a su finca. Sin embargo, para su sorpresa, la persona decidió regalárselo sin recibir nada a cambio.

Este noble gesto por parte del artista hizo que los internautas reaccionaran para bien. Sin embargo, al revelar el nombre que le habría puesto al animal, se llevó un par de críticas. Recordemos que el primer nombre que a Jhonny se le vino a la mente fue ‘Cojisco’, una mezcla entre cojo y arisco, pero luego optó por uno diferente, siendo este Chaplin.

Aunque el artista había realizado una encuesta por medio de sus redes sociales para que fueran sus seguidores quienes escogieran el que más les gustaba, reveló este viernes por medio de sus redes sociales que había recibido diversas críticas por parte de algunos fans, quienes aseguraban que el nombre era inapropiado.

“Oigan pues, vean, toda la gente en la calle me regaña que disque porque le puse Chaplin a Chaplin (el caballo) me va a tocar cambiarle el nombre porque mi hermana, que es mi manager tiene ese celular bombardeado que, porque le estoy haciendo bullying y eso le puede generar un trauma psicológico al caballito, entonces sí le voy a cambiar el nombre y ya, no voy a buscar más. Se va a llamar Valentino”.