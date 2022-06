‘El jurado me devolvió la vida’: Johnny Depp al conocer el veredicto contra Amber

En la tarde de este miércoles 1 de junio, se conoció el veredicto que tiene que ver con el juicio por difamación en contra de la actriz Amber Heard. Jhonny Depp exigía 50 millones de dólares por los daños que, según él, le había causado la estadounidense.

De acuerdo con el jurado, Amber es culpable y tendrá que responder por haber dañado la imagen del actor de Piratas del Caribe y haberle hecho perder varios de sus papeles en el cine mundial.

En su cuenta de Instagram con casi 20 millones de seguidores, el reconocido actor se expresó con una publicación en la que explica que el jurado, con su decisión, le ha devuelto la vida.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también la vida de las personas que, durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Falso, se me impusieron denuncias gravísimas y penales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un bombardeo interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos” escribió Johnny.