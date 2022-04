Fiscalía solicita que Jhonier Leal sea trasladado a La Picota o La Modelo

El nombre del "confeso" asesino, Jhonier Leal, vuelve a ser tendencia tras la sorpresiva decisión que le anunció a la Fiscalía General de la Nación, de retirar el preacuerdo que tenía con ellos, retractándose rotundamente de haber asesinado a su madre Marleny Hernández y a su hermanoa Mauricio Leal, el pasado mes de noviembre del año 2021, como ya la había aceptado el pasado mes de enero. Según él, se vio presionado a declararse culpable.

Sus palabras fueron reiteradas por su defensa, en cabeza de su ahora abogada Julieth Velásquez, quien afirmó que sus declaraciones iniciales fueron producto de la presión que en su momento ejercieron los medios de comunicación, opinión pública, la mala asesoría que tenía y los preacuerdos que le planteó la Fiscalía, donde en resmen, si aceptaba los cargos, tendría ventajas en la negociación ya que de lo contario y según Jhonier, le dijeron que le condenarían la máxima pena: "la única salida que yo tengo es aceptar, independientemente que yo no tenga la responsabilidad, pues me toca aceptar porque de inocentes está llena la cárcel", le dijo el acusado a su defensora.

“Para estos momentos nosotros no podríamos decirte quién los mató, pero lo que sí puedo decirte como defensora del señor Jhonier Leal es que quien los mató no fue él y no, no creía antes que los mató, fue presionado de unas manifestaciones mal asesorado, él no los mató y quiero ser contundente en esto”, expresó la defensora muy convencida para los micrófonos de un medio nacional.