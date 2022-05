Jhon Alex Castaño reveló que lo labios tatuados en su cuello son de Amparo Grisales

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño se encuentra por estos días junto a Pipe Bueno para llevar a cabo nuevos proyectos musicales con los que buscan llegar a más fanáticos por medio de este arte.

Te puede interesar: Pipe Bueno cantó en el concierto de Maluma

Durante uno de sus recorridos hacia los estudios musicales el también cantante Pipe Bueno decidió grabar a Jhon Alex ya que le parecía bastante curioso el tatuaje que llevaba en la parte izquierda de su cuello.

Se trata de unos labios color rojo bastante definidos, un tatuaje que al parecer para Castaño representa mucho, ya que pertenece a una de las mujeres más reconocidas de Colombia por su talento y carisma al momento de actuar y presentar diferentes programas de televisión.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Pipe Bueno compartió diversos audiovisuales para enseñarle a sus cientos de seguidores una duda que lo tenía bastante pensativo. Según se escucha en estos videos Pipe Bueno manifiesta que siempre le ha causado duda el saber de quién son los labios que su colega tiene tatuado en esta parte tan visible del cuerpo.

“Ese tatuaje papi de ese pico siempre me he preguntado de quién será esa boca tan espectacular. Eh ave maría papi. O sea, eso tuvo que ser papi una boca muy inolvidable, cuéntame señor. Porque pa’ uno tatuarse la hijue*”, se escucha decir a Pipe Bueno mientras graba a Jhon Alex Castaño sin que en un principio este se dé cuenta.

Al ver que su amigo lo estaba grabando, el artista no tiene problema en compartir la anécdota de este representativo tatuaje.

“Usted realmente sabe de qué saqué yo los labios. Esos labios los saqué yo de una revista de los labios de amparito Grisales. Eso si no lo puedo negar, y me han dado palo, pero pues…”, manifiesta el hombre.

¿QUÉ HACEN JHON ALEX CASTAÑO Y PIPE BUENO JUNTOS?

Como te mencionamos al inicio de este artículo, los artistas se encuentran juntos para llevar a cabo nuevos proyectos musicales que posteriormente darán a conocer a sus seguidores.

Y es que Jhon Alex Castaño ha estado enfocado cien por ciento en su carrera musical y en su salud ya que esta última no ha estado muy bien del todo.

“Vean, acá está mi bebé, haciéndome visita. Un bebé juicioso porque ya este bebé es juicioso”, manifiesta Pipe Bueno, a lo que el cantante le contesta en tono serio “Un año sin meterme una rasca, no, ya si me ofrecen una botella de guaro pido la plata pa’ comprarme un almuerzo”. Entre risas, Pipe le pregunta a sus seguidores si “¿Ustedes le creen papi? Mentiras, créanle, porque el muchacho está enfermito, pero me alegra mucho verlo. Aquí vamos pal estudio”.

No dejes de leer: "Te fajaste Juan Luis", Pipe Bueno felicitó a Maluma por su show