Jhoanna Fadul publica video sobre la envidia y Zulma Rey lo comenta

Jhoanna Fadul sigue conquistando a sus más de seis millones de seguidores en las redes sociales mostrando su increíble figura y esta vez lo hizo de una manera en las que puso a suspirar a sus fanáticos desde un paradisiaco lugar.

No dejes de leer: ¿Reconciliación? Karol G desarchiva las fotos en las que aparece junto a Anuel

Y es que la talentosa actriz publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece luciendo un pequeño vestido de baño verde de dos prendas, que deja a la vista su tonificado cuerpo, mientras ella da uno pequeños pasos hacia un espejo, extendiendo sus brazos y jugando con su cabello, posteriormente mira hacia la cámara y finaliza haciendo una mirada muy seria al lente.

“Te amo, me amo, Martina de mi corazón, amiajiakamanija, te amo!!! 😂😂”, escribió Jhoanna Fadul al realizar el post en sus redes sociales.

Este video que fue grabado en un paradisiaco lugar estuvo acompañado por un audio viral que habla de la envidia afirmando que hay muchas personas en las redes sociales que siguen a otras, solamente para enterarse de lo que está haciendo y no comentan, no dan likes y no dejan de seguirla.

"Hay personas en las redes sociales que te siguen y te observan, pero no les caes bien, no te dan likes, no te comentan. Pero tampoco te dejan de seguir porque quieren saber de ti. Los típicos envidiosos", dice el audio del video de Johanna.

Zulma Rey comentó la foto de Johanna Fadul

Este post fue muy bien recibido por los millones de seguidores de Jhoanna Fadul, por eso en pocas horas alcanzó más de 21 mil like y cientos de comentarios de los internautas que aprovecharon el cajón de comentarios para enviarle halagadores mensajes a la actriz, pero también para destacar el mensaje acerca de la envidia que ella puso de fondo en su video.

Pero, entre los comentarios hubo uno que llamó mucho la atención y fue el de la bella y talentosa actriz Zulma Rey, que destacó el increíble cuerpo que tienen la pareja de Juanse Quintero.

"Q cuerpazooooo por Dios", le escribió Zulma Rey a Jhoanna Fadul en el cajón de comentarios.

Entérate de más: La sorpresa que le arruinaron a Juanse Quintero para Johanna Fadul