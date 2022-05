Jhoan López respondió a los rumores sobre un romance entre Cintia y Zion

El creador de contenido Jhoan López, reconocido en el mundo digital por ser pareja de Cintia Cossio y cuñado de Yeferson Cossio, apareció nuevamente en las redes sociales para realizar la famosa dinámica de preguntas que los influenciadores suelen realizar a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

El instagramer se encontraba en la comodidad de su casa y aprovechó un momento libre para llevar a cabo la actividad. Sin embargo, a diferencia de otras veces, en esta ocasión recibió una pregunta bastante inusual.

Se trata de una pregunta sobre la supuesta química que existe entre Cintia y su amigo asiático Zion, un creador de contenido que suele pasar tiempo junto a la familia Cossio, pues en diversas ocasiones se les ha visto viajando a todos juntos.

“Si quieren preguntar algo este es el momento indicado. Les voy a dejar la cajita aquí y pregunten, pregunten”, expresó el instagramer minutos antes de recibir la pregunta por parte de uno de sus seguidores.

“Qué se siente saber que la gente especula que a Cintia le gusta Zion?”, fue la pregunta que Johan recibió y a la que respondió sin problema que “Parce, si me han escrito bastantico sobre ese tema y la verdad yo no le presto importancia a eso. Eso ya va en la persona, si a ella le gusta o no le gusta Zion eso es problema de ella, no mío. Ella se pierde ese partidazo”.