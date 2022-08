¿Marcando territorio? Jhoan López sorprendió a Cintia Cossio con un regalo “tóxico”

El creador de contenido digital Jhoan López es uno de los integrantes de la familia Cossio que suele hacer videos en los que deja las bromas pesadas a un lado para divertir a sus seguidores con algunas un poco más suaves al incluir a su hijo Thiago o a su esposa Cintia Cossio.

En esta ocasión, el influenciador sorprendió no solo a sus seguidores sino también a su pareja sentimental, quien fue víctima de este nuevo contenido. A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el creador de contenido compartió un corto audiovisual en el que muestra el momento exacto en el que le da un especial y muy original regalo.

Según se puede ver en el video, Jhoan aborda a Cintia mientras ella está sentada en su cama para hacerle entrega de dos paquetes pequeños. Al ver los regalos, la joven decide abrirlos con gran emoción sin esperar que en su interior se encontraría con dos conjuntos deportivos con varias fotografías junto a su esposo estampadas a lo largo de él.

“El regalo más tóxico que le he dado a @soycintiacossio Que les perece ?”, fue el mensaje con el que el influenciador compartió el corto audiovisual.

¿Pero qué dijo Cintia al respecto? La joven reaccionó bastante sorprendida, y aunque el conjunto le pareció algo raro decidió medírselo para ver cómo le quedaba. Luego de esto, expresó que, aunque no era de su agrado, no pensaba quitárselo de encima.

“¡Uy, amor! Ni yo (Risas) ¡Qué tóxico! (Risas) Esta foto… Ay no, qué porquería. La verdad se ve raro (Risas) ¿Qué tal? (…) Últimamente anda muy tóxico mijo, la vida es un boomerang”.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Por supuesto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios estuvieron de acuerdo en que fue un gran detalle para su esposa.

“Pa que pero está lindo”, “Jhoan estuviste bien, siempre cuidando tu territorio jajajaja”, “Fuera de bromas es un buen regalo, gracias x la idea”, “Jajajajajajajajaja idolo, crack, titan, master asi se marca territorio”, “pues algo lindo a la vez tóxico”, “te pasas de toxicooooo, pero está lindo”, “Huy no parce eso ya no es tóxico eso es radioactivo cósmico”, “Que super hermoso lo ame lo importante es el detalle”, “Ella también te da regalos tóxicos... Porque no! De ves en cuando se vale... Lindos”.

