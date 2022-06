Jhoan López realizó jocosa pregunta a Cintia Cossio y su suegra

Jhoan López, creador de contenido digital y esposo de la reconocida influenciadora Cintia Cossio, es uno de los Instagramer más populares en las redes sociales no solo por ser el cuñado de Yeferson Cossio, sino también por su divertido contenido en donde el humor pesado es el principal ingrediente.

En esta ocasión, y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de casi tres millones de seguidores, el influenciador quiso realizar una picante dinámica para que los internautas participaran en ella.

Sin embargo, el hombre aprovechó que su esposa Cintia se encontraba junto con su mamá almorzando en su casa para incorporarlas en la actividad y realizarle la pregunta en persona.

La pregunta estaba relacionada a si el tamaño de las partes íntimas realmente era importante o no, y aunque Cintia responde sin problema, es la respuesta de su mamá la que logra incomodarla por completo.

En la primera historia se puede ver una fotografía del joven en la que se le ve bastante pensativo junto al siguiente texto: “Pregunta seria! 10cm son suficientes (Emoji pensativo)”.

Ante esto, varios internautas, en su mayoría mujeres, comenzaron a contestar por privado sus diferentes puntos de vista siendo el más sonado que no importaba siempre y cuando se supieran mover.

“Les voy a dejar primeramente las respuestas de las mujeres, les voy a dejar pantallazos, pantallazos, pantallazos… Para que pillen qué piensan ellas de la pregunta que hice”.

LA RESPUESTA DE CINTIA COSSIO Y SU MAMÁ A LA PREGUNTA DE JHOAN

Luego de esto, Jhoan decide realizarle la misma pregunta directamente a su esposa y suegra.

“Diez centímetros son suficientes, respuesta corta y concisa”, le pregunta Jhoan a Cintia, a lo que ella responde con un contundente “No”. Luego de esto, Jhoan se dirige a su suegra para preguntarle exactamente lo mismo. Sin embargo, la respuesta es completamente diferente a la de Cintia: “¿Depende de qué?”, pregunta la mujer mientras come un mango, a lo que Jhoan le aclara “de porong*. Aunque no se entiende muy bien su respuesta su gesto deja claro que no es importante.

Esta no es la primera vez que el influenciador incluye en sus dinámicas de redes a Cintia Cossio y su suegra, pues en oportunidades anteriores se les ha visto crear contenido junto para divertir a los cientos de internautas que los siguen en redes sociales.

