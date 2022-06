Recordando su historia de amor, Jhoan López pide matrimonio a Cintia Cossio

El creador de contenido paisa Jhoan López, quien recientemente realizó una jocosa pregunta a Cintia y a su suegra, mostró a sus seguidores cómo le pidió la mano, por segunda vez, a su esposa y la madre de su hijo, Cintia Cossio.

En su página de Facebook con más de 3 millones 400 mil seguidores, el influencer explicó que, cuando ellos se casaron, estaba muy escasos de recursos y por eso quiere que hagan una boda con todo lo que les faltó en algún momento.

“Cintia y yo, cuando nos casamos o cuando yo le propuse matrimonio, fue algo muy random, o sea muy extraño. Yo en ese tiempo trabajaba en el hueco aquí en Medellín, de bodeguero, yo trabajaba allá y salí muy tarde, salí como a las 8 de la noche y yo venía en el metro pensando ‘ahhh ¿Será que me casó con esta vieja o qué?’, ya Thiago tenía un añito, ya estaba grandecito y yo: no, vamos a hacer las cosas bien, yo creo muchísimo pues en Dios y en todo esto del matrimonio y yo bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a legalizar el polvito y le voy a decir, pero yo no tenía ni anillo de compromiso, o sea no tenía nada, incluso no tenía ni pasajes para el otro día” explicó el influencer.