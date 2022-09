Jhoan López gastó dineral en álbum del mundial y aún no logra llenarlo

El creador de contenido paisa Jhoan López fue una de las tantas figuras públicas que se unió a la euforia por el lanzamiento del nuevo álbum del mundial de este año gracias a su esposa, la también influenciadora, Cintia Cossio, pues fue ella quien lo sorprendió con la compra de este nuevo coleccionable y varias cajas con sobres para llenarlo.

Sin embargo, y a pesar de haberse mostrado bastante contento cuando recibió el obsequio, hace pocas horas reapareció en sus redes sociales para revelarle a sus seguidores que a pesar de haber comprado seis cajas de figuritas no logró llenar el álbum, pues aún le faltan seis espacios por llenar.

A traves de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, Jhoan aseguró haber comprado una caja más con la esperanza de que allí salieran las figuritas restantes, pero esto no fue así y se llevó una gran decepción.

“Parceros, pueden creer que no he podido llenar el álbum. Me faltaron seis stickers con seis cajas que compré, acabé de comprar una caja más y no me salió ni uno de los seis stickers. Qué gono** todo el platal que me he gastado en esto parce… Bueno, yo no, ella (Cintia)”.