Jhoan López compartió una anécdota de su adolescencia bastante particular.

El creador de contenido Jhoan López es uno de los instagramer más divertidos de la red y es que además de bromas junto a su esposa Cintia Cossio y su cuñado Yeferson Cossio, el joven suele compartir diversas anécdotas de su vida para que sus seguidores lo conozcan un poco más.

En esta ocasión, el creador de contenido compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de dos millones de seguidores, una anécdota de su adolescencia con el fin de compartir con sus seguidores que, aunque ahora es un influencer, su personalidad sigue siendo la misma que hace varios años atrás.

UN RECUERDO DESBLOQUEADO

Todo esto surgió de una fotografía que compartió minutos atrás en donde aparecía junto a sus compañeros de colegio. Esto hizo que Jhoan recordara una sus anécdotas más interesantes.

“Parce yo por aquí recordando con la foto que subí anteriormente cómo era mi forma de ser en el colegio o mi personalidad al día de hoy no he cambiado absolutamente en nada. Me refiero a temas de eventos sociales y toda esa cuestión”, comienza contando el influenciador.

El creador de contenido también contó que asistir a eventos o nominaciones de Inflencers no es algo que le llame la atención y que muy rara vez hace.

“Ahora que soy disque influenciador a mi no me gusta asistir a eventos sociales, ni a nominaciones de influenciador de no sé qué put*s o que me van a dar un premio de yo no sé dónde. A mi no me gusta nada, nada de eso. Nunca asisto y si asisto es como por la última”.

Además, manifestó que su poco gusto por este tipo de eventos o fotografías con amigos o compañeros no es algo que le agrade, pues confesó que no existen fotos de su grado del colegio o universidad.

“En el colegio, cuando era por ejemplo disque el día del antioqueñidad o que había que ensayar para un baile. Ehhh nunca, nunca iba y nunca lo hacía. Incluso en mis grados había que tomar un ensayo como para estar en la foto de los grados con el gorro, con toda esa cuestión que uno se gradúa pues, no tengo fotos con ningún compañero, Solamente las que suba así del colegio y eso que era también por las últimas que me la tomaba, pero nunca me gustó. Entonces aquí pienso que yo siempre he sido igual antes y ahora.

