Con video de su boda, Jessica de la Peña celebró su quinto aniversario

La presentadora Jessica de la Peña celebró sus cinco años de matrimonio con el empresario Ernesto Chalela y lo hizo revelando un video de su boda.

Te puede interesar: Así le celebró Jessica de la Peña el primer año a su hijo Sebastián

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores, la periodista compartió la grabación de cuando dieron el “si” en la iglesia y con esta le dedicó amorosas palabras a su esposo.

“Que día más feliz fue el de nuestro matrimonio. Dios es perfecto, hacer que nos encontráramos, no tiene precio! Seguimos construyendo año tras año la vida y la familia que queríamos. TEAMO con locura Ernesto Chalela. Feliz aniversario!!! #5años. P.D: Este video me lo encontré ayer en mi celular. Me pareció tan lindo y tan genuino que quise dejarlo de post para recordar. No me acuerdo cuál de mis amigos fue el que me lo envió, así que el que haya sido, me cuenta! Jajajajaja”, agregó en la descripción de la publicación.