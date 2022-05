Jessica Cediel tomará acciones legales tras estafas a su nombre

En la jornada de este lunes, la presentadora y modelo capitalina Jessica Cediel aprovechó sus más historias de Instagram para denunciar una presunta red de estafa a nivel nacional e internacional, que se estaría aprovechando de su nombre e imagen con información y contenidos falsos, (donde afirmaron temas bastante personales y delicados), para fines al parecer lucrativos.

Según los mensajes que se han estado filtrando en diferentes páginas web, Jessica estaría viviendo un nuevo amorío y peor aún, se estaría promocionando como dama de compañía mayormente en redes de Europa.

Me están enviando muchos ustedes, tanto hombres como mujeres, mensajes de texto al DM y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo, mi gente vuelvo y les recuerdo yo no estoy con nadie, yo no sé por qué la gente es tan malpar%&$, osea están estafando bajo mi nombre a hombres y mujeres en distintas partes del mundo, expresó.

Tras dar a conocer el lío en el que la estaban involucrando, la también modelo reapareció en la jornada de este martes, revelando que el problema es aún mayor de lo que imaginó y que ya está emprendiendo acciones legales contra esta red de estafadores.

Familia estoy siendo víctima de unas estafas y falsedades en Instagram. Acabo de iniciar acciones legales de tipo penal, en defensa de mi imagen y buen nombre. Recuerden que únicamente mi cuenta oficial es @Jessicacediel.net.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que no tiene vínculo de ninguno tipo con otras cuentas a su nombre y menos con descripciones u ofrecimientos subidos de tono. Culminó dando un parte de tranquilidad a su comunidad en redes, prometiéndoles que los tendrá al tanto de lo que vaya sucediendo y de cómo culminará esta situación. También aprovechó para invitarlos a no caer en engaños como este, independiente a la persona que esté de por medio, "tengan mucho cuidado en cómo navegan en sus redes sociales".

Jessica recordó cuáles son sus sitios web

Tras la incómoda situación que vivi actualmente, la bogotana recalcó que en su página de contenido exclusivo como su nombre lo indica, pueden encontrar material mucho más top y privado sobre ella, sin tocar lo explícito "ni desnudos ni nada de eso, son contenidos muy bonitos".

También contó que mediante su página tiene una relación más cercana con sus suscriptores, donde pueden obtener desde saludos personalizados, entre otras peticiones que no atiende socialmente. Culminó reiterando que está es la unica web alterna a su perfil en Instagram que podrán encontrar.

