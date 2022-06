Jessica Cediel se muestra muy animada en plena recuperación de su cirugía

Jessica Cediel hace pocos días tuvo que ser sometida a una nueva cirugía de extracción de los biopolímeros que años atrás le inyectaron en los glúteos en una intervención estética, y al parecer el procedimiento fue exitoso, así que, durante estos días, la modelo y presentadora ha compartido a través de sus redes sociales, algunos detalles de su recuperación.

Y este jueves la modelo y presentadora reapareció muy animada en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió varias historias en las que habló con los internautas y les manifestó a sus seguidores que está mejor de ánimo, razón por la que decidió arreglarse y contarle varias cosas.

“Mis amores, ¿cómo están?, hoy estoy mejor de ánimo así que pasé a saludarlos, vean me arreglé para ustedes, me puse linda para ustedes, porque esta primera semana es como la más importante”, dijo Jessica Cediel en sus historias.

Más adelante la modelo aclaró que pese a que ella se vistió con ropa de salir y se maquilló, eso no quiere decir que ella no se haya sometido a una cirugía, sino que amaneció muy animada y quiso arreglarse un poco, más adelante se levantó la chaqueta para mostrar dónde está la espuma que le ayuda en la recuperación y la manguera del drenaje.

“Hoy me arreglé para ustedes para que me vean, claro me ven la cara así y dirán ‘esa vieja qué se operó, si esa vieja está bien’, vea les voy a mostrar, aquí para que vean, acá tengo la espuma, por aquí tengo colgado el dren”, dice Cediel.