Jessica Cediel robó suspiros con su cuerpazo en traje de baño

La conductora de programas Jessica Cediel es una de las mujeres más sonadas, apuestas y seguidas de las plataformas digitales en Colombia, gracias a su talento, belleza, uno que otro escándalo en el que se ha visto envuelta, pero sobre todo, por su constante interacción con los internautas.

Lee también: Jessica Cediel impresionó al responder si abriría OnlyFans

Recordemos que la joven es una de las que más aporvecha sus historias de Instagram y Feed para compartir con sus seguidores momentos importantes, personales y laborales. Además, mediante sus recurrentes dinámicas de preguntas, les permite interrogar sobre los temas que gusten.

Esto, sumando a su despampanate belleza, hacen que su comunidad crezca cada vez más. Una muestra de la belleza y sensualidad que emana la bogotana en su contenido quedó en evidencia con su más reciente post, donde posó con péqueño bikini, frente a un espejo.

No dejes de leer: Jessica Cediel divirtió al mostrar los “berrinches” de sus perritos

A la mujer le bastaron minutos para dejar en evidencia sus curvas y sensualidad, que sus casi 9 millones de seguidopres no pasaron por alto y que halagaron masivamente.

"el cuerpower", "QUE HERMOSAAAA", "Cosa mas bella carajo", "No importa siempre estaré para ti llámame.... Uff como me gustaría...", "DiviNaaaaaaa Mi Jessiiiiiiiiii", "Cuando veo a esta mujer me acuerdo lo bello que es la vida", "Bombona" y "No puedo creer que toda la vida viva enamorado de ella", fuerona lgunos de los comnentarios.

Por otra parte,m hubo uno pocos que no empatizaron con su clip, ya que consideran que siempre quiere presumir su cuerpo "esta mujer siempre es posando sin ropa", "ya está muy flaca" y "muy linda pero muy mostrona, por eso nadie la toma enserio", comentaron otros.

Mira también: Jessica Cediel publicó look destacando sugerente parte de su cuerpo

Para no perderse: Jessica Cediel nuevamente robó halagos al cantar ranchera