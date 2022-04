Jessica Cediel revela reflexivo mensaje y le llueven elogios

La presentadora Jessica Cediel dedicó un reflexivo mensaje a sus millones de fanáticos con una cautivadora publicación.

Te puede interesar: Jessica Cediel contó que planea estrenarse como cantante

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que se hizo un video selfie para sincerarse sobre cómo percibe la vida ahora.

“Con el tiempo he aprendido que un corazón sano sabe florecer aun estando solo.

Las prioridades cambian. No cualquiera merece mi tiempo y atención. No me tomo nada personal. Escojo muy bien mis batallas. Hago lo que me gusta sin pasar por encima de nadie. Y sigo adelante enfocada en mis metas.

Y lo más importante: elijo todo lo que me de paz espiritual, mental y física, pues eso no puede comprar con nada.

El amor propio es la clave. Dios siempre tiene un plan PERFECTO que supera mis miedos o expectativas, además de ser el único que de verdad sabe lo que vendrá a mi vida”, escribió en la descripción de la publicación.