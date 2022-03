Jessica Cediel posó con lencería de encaje y encantó a fans

Jessica Cediel robó cientos de suspiros en las redes sociales luego de haber publicado un atractivo video en el que se mostró con un atuendo completamente atractivo y diciente para quienes la vieron.

La mujer que pocas horas antes había estado feliz mientras disfrutaba junto a una de sus hermanas el concierto de Marc Anthony, dejó con la boca abierta a más de uno al mostrar su audiovisual.

Todo esto se dio por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la colombiana decidió aparecer frente al lente de la cámara mientras estaba sentada en una silla mientras su estilista arreglaba su cabello.

No obstante, lo que más enloqueció y robó suspiros a muchos hombres, fue el hecho de haberse dejado ver con lencería de encaje de color negro la cual constó de un panty que le llegó un poco arribe de su ombligo, un sostén de profundo escote y unos guantes transparentes que iban hasta arriba de sus codos.

“Sometimes I feel broken and can’t get fixed…(en español: a veces me siento rota y no se puede arreglar)”, fue el mensaje con el que acompañó las imágenes.