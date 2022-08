"Lágrimas de sangre", Jessica Cediel mostró las secuelas de sus biopolímeros

Ya son varias las cirugías a las que ha tenido que someterse Jesica Cediel para extraer los biopolímeros que un médico, bajo engaños, le aplicó en sus glúteos, algo que le ha generado severas consecuencias en su cuerpo y que la talentosa actriz ha mostrado en las redes sociales.

Y ahora, unas semanas después de su última cirugía de extracción de biopolímeros, y algunos días después de que el médico que la inyectó fuera condenado a 48 meses de prisión, Jessica Cediel publicó unas imágenes muy sensibles en su cuenta oficial de Instagram en las que mostró las secuelas de los biopolímeros, y parte de la última cirugía de extracción que le realizaron en el mes de junio.

El video comienza con una sonriente Jessica quien posa de pie, de espaldas, pero mirando hacia atrás y luego comienzan a aparecer imágenes de cuando a ella le estaban tomando los signos vitales, cuando la tuvieron que entubar y cuando le estaban haciendo la intervención quirúrgica levantando su piel y retirando las partes de sus músculos afectados por la sustancia, el traslado en su recuperación, los grandes agujeros que le quedaron en sus glúteos, las lágrimas que ha llorado en cada procedimiento y su posoperatorio.

Por eso al hacer la publicación la actriz y modelo bogotana, primero advirtió los sensible de las imágenes luego escribió un mensaje en el que manifestó que “ha llorado lágrimas de sangre” por el engaño que sufrió cuando le inyectaron los biopolímeros en su cuerpo, que nada puede restituir el daño a su salud ni las cicatrices de su cuerpo y alma.

“Contenido sensible. Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”, escribió Jessica.