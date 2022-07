Jessica Cediel mostró cómo va su recuperación y su cuerpazo

La guapa presentadora bogotana Jessica Cediel sigue apoderándose de las tendencias digitales por el tortuoso proceso que sigue viviendo a raíz de los biopolímeros que de manera maliciosa inyectaron en sus glúteos años atrás y que por lástima, hoy le siguen pasando factura. Recordemos que en días pasados confirmó que debía entrar nuevamente al quirófano para someterse a una nueva extracción de este peligroso líquido.

Con esta, Cediel sumó su quinta operación de retiro de biopolímeros, que con cada sesión, va desapareciendo progresivamente de su cuerpo. Esto, la hizo estar ausente de redes por unos días, pero en los últimos días reapareció dándole un parte de tranquilidad a sus millones de fanáticos y mostrando detalles de lo que fue su nueva intervención.

Por si fuera poco, aprovechó su más reciente ráfaga de historias, para revelarle a sus seguidores cómo va con su recuperación y el favorable aspecto que sigue teniendo su cuerpo y abdomen, pese a casi un mes de sedentarismo total y mala alimentación.

Hola familia, hoy me estaba haciendo la curación y me quité la faja, me quité estas espumas que ustedes saben que me toca tener en mi zona lumbar y dije "Waaaoo" para llevar un mes y medio comiendo de todo y sin hacer ejercicio, me siento muy bien, muy feliz, muy bendecida y sobre todo sana, que toda la gloria sea para Dios.