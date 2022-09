Jessica Cediel no se quedó callada y le respondió a Natasha Klauss

Hace un par de días, Jessica Cediel anunció en sus redes sociales que ganó la disputa judicial que libraba en contra del médico cirujano que llevó a cabo su operación de glúteos hace más de 12 años.

Este caso lo hizo público en sus redes sociales mostrando el papel que demostraba que ella ganaba el caso, momento en el cual varios de sus colegas, compañeros, amigos, familiares y seguidores decidieron apoyarla con sendos mensajes cargados de emotividad.

Es válido resaltar que este comunicado no solo generó comentarios a favor de la presentadora, pues hubo otros que decidieron mostrar su desacuerdo, como fue el caso de la famosa actriz Natasha Klauss, quien demostró que no estaba de acuerdo con la “postura de víctima” que ella estaba adoptando en este caso.

Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente), en donde se apoya siempre a quien nos “conmueve” desde su postura de víctima.

Esto fue lo que puso la actriz en sus redes sociales, a lo que rápidamente contestó la presentadora y modelo, pues en su cuenta de Twitter no se guardó nada y sin mencionar a Natasha, expresó que las personas que no han vivido su situación, ni siquiera deberían opinar.

Cualquier pende… viene hablar de lo que no sabe y no le consta. Qué más se puede esperar cuando el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una responsabilidad ajena.